फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Explained the importance of the ozone layer by making a poster

Yamuna Nagar News: पोस्टर बनाकर बताया ओजोन परत का महत्व

Fri, 18 Sep 2026 01:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Explained the importance of the ozone layer by making a poster
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जगाधरी। हिंदू गर्ल्स कॉलेज में वीरवार को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। कॉलेज के विज्ञान विभाग की ओर से ओजोन परत के महत्व एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम करवाया गया। छात्राओं ने पोस्टर के माध्यम से ओजोन परत का महत्व बताया।
कार्यक्रम के अंतर्गत ओजोन पृथ्वी की छतरी विषय पर जागरूकता वार्ता व संगोष्ठी करवाई गई। इसमें छात्राओं को ओजोन परत की महत्ता, पृथ्वी पर इसके सुरक्षात्मक प्रभाव तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे बताया गया। इसके साथ छात्राओं के ज्ञानवर्धन के लिए प्रश्नोत्तरी, पोस्टर बनाओ गतिविधि के अलावा ओजोन संरक्षण की शपथ कार्यक्रम करवाए गए।
विज्ञापन

पोस्टर बनाकर छात्राओं ने ओजोन परत के संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं, शपथ से छात्राओं ने ओजोन परत की सुरक्षा एवं पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। प्राचार्या मोनिका खुराना ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाली प्राकृतिक ढाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने छात्राओं से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होकर समाज में भी जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में वीणू गोयल ने भी वक्तव्य दिया। कार्यक्रम संयोजिका डॉ. अंकिता ने सभी गतिविधियों का संचालन कराया। विज्ञान विभाग की इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के प्रति गंभीर बनाना रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने ओजोन परत संरक्षण की शपथ ग्रहण की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed