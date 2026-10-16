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Yamuna Nagar News: रामपुरा कॉलोनी में सुग्रीव मित्रता का मंचन

Fri, 16 Oct 2026 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 01:46 AM IST
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Enactment of the friendship with Sugriva in Rampura Colony
रामपुरा कॉलोनी में आयोजित रामलीला में मंचन करते कलाकार। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। श्री हनुमान रामलीला क्लब रामपुरा कॉलोनी की ओर से श्रीराम पार्क में आयोजित रामलीला में बुधवार रात शबरी प्रेम, सुग्रीव मित्रता और बाली वध के प्रसंगों का मंचन किया गया। कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय और संवादों के माध्यम से रामायण के प्रसंगों को जीवंत कर दिया।
रामलीला की शुरुआत शबरी प्रेम के प्रसंग से हुई। माता शबरी लंबे समय से भगवान श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। जब प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण उनकी कुटिया में पहुंचे तो शबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे प्रेम और श्रद्धाभाव से प्रभु का स्वागत किया।
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इसके बाद भगवान श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता का प्रसंग प्रस्तुत किया गया। माता सीता की खोज के दौरान श्रीराम और सुग्रीव की भेंट होती है। दोनों एक-दूसरे की सहायता करने और अपने वचन का पालन करने का संकल्प लेते हैं। इसके पश्चात बाली और सुग्रीव के बीच संघर्ष तथा भगवान श्रीराम द्वारा बाली वध के प्रसंग का मंचन किया गया।
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रामलीला में भगवान श्रीराम की भूमिका मणि कौशल ने निभाई, जबकि लक्ष्मण के किरदार में अमित शर्मा नजर आए। पवन लूथरा ने बाली, गौरव शर्मा ने सुग्रीव, दैविक शर्मा ने अंगद, मणि ने तारा और राजीव शर्मा ने माता शबरी की भूमिका निभाई। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के अनुरूप अभिनय कर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।

रामलीला का आयोजन प्रधान लक्की शर्मा, सरपरस्त रोशन लाल कौशल, डायरेक्टर महेंद्र पाल शर्मा, कौशल राज सोढ़ी व सुरिंदर शर्मा, उपप्रधान स्वीटी शर्मा, कैशियर अमित शर्मा, मेकअप डायरेक्टर धनंजय कौशल व गौरव कौशल, स्टेज सचिव दीपक भोला व गगन भास्कर, सचिव चंद्र चावला और मीडिया प्रभारी लक्ष्य दत्ता के नेतृत्व में किया जा रहा है।
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