Yamuna Nagar News: अचानक गिरा बिजली का खंभा, हादसा बचा

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रादौर। शहर के शहीद मदनलाल ढींगरा चौक के पास वीरवार सुबह करीब नौ बजे बिजली निगम का एक खंभा अचानक टूट कर गिर गया। हादसे के समय आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। पास खड़ी कार भी खंभे की चपेट में आने से बच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, खंभे के पास करीब 10 मिनट पहले स्कूली बच्चे खड़े थे। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था।समाजसेवी सुरेंद्र सिंह सोढी, गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान सतनाम सिंह, वासुदेव मलिक, विजय टंडन, पवन कुमार और नायब सिंह ने बताया कि शहीद मदनलाल ढींगरा चौक के पास बिजली निगम की ओर से लगाया गया खंभा नीचे से टूटा था। इसकी जानकारी अधिकारियों को देने के साथ स्थानीय लोगों ने खंभे पर तार लगाने का भी विरोध किया था। इसके बावजूद करीब तीन महीने से खंभा उसी हालत में लगा हुआ था।स्थानीय लोगों के अनुसार वीरवार सुबह बरसात के दौरान कुछ बंदर खंभे पर आकर बैठ गए, जिसके बाद वह अचानक टूट कर नीचे गिर पड़ा। घटना के बाद लोगों ने बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना दी। कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर खंभे को उठाया और निगम कार्यालय पहुंचाया।लोगों ने बताया कि शास्त्री कॉलोनी के निवासी कई महीनों से इस खंभे को बदलने की मांग कर रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने निगम से ऐसे जर्जर खंभों की जांच कर उन्हें जल्द बदलने की मांग की। इस संबंध में बिजली निगम के एसडीओ का कहना है कि शिकायत के बाद भी खंभा ठीक क्यों नहीं किया गया, इसका पता कराएंगे। जल्द ही गिरे खंभे को ठीक करवा दिया जाएगा।