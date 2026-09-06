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Yamuna Nagar News: गुमथला से यमुनानगर के लिए शुरू हुई ई-बस

Sun, 06 Sep 2026 01:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 06 Sep 2026 01:03 AM IST
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E-bus service launched from Gumthala to Yamunanagar
बस को रवाना करते भाजपा नेता नेपाल राणा व अन्य। स्वयं
रादौर। क्षेत्र के लोगों की मांग पर शनिवार को गांव गुमथला से यमुनानगर के लिए रोडवेज की एसी ई-बस सेवा शुरू की गई। भाजपा नेता नेपाल राणा और यमुनानगर रोडवेज के जीएम संजय रावल ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जीएम रावल ने बताया कि वातानुकूलित बस से यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। नेपाल राणा ने कहा कि सरकार आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस अवसर पर डॉ. शुभम सलूजा, सरपंच प्रवीण कुमार, हुकम चंद, अजय राणा सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद
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