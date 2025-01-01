हकलाने वाले बच्चों का मजाक न उड़ाएं : डॉ. बाजपेयी

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जगाधरी। विश्व हकलाहट जागरूकता दिवस के अवसर पर उत्थान संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान के डॉ. पीके बाजपेयी ने कहा कि हकलाने या तुतलाने वाले बच्चों का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी बात धैर्य से सुनें और उन्हें खुलकर बोलने का अवसर दें।उन्होंने कहा कि बोलने में होने वाली कठिनाई किसी बच्चे की काबिलियत या समझदारी को कम नहीं करती। समय रहते वाक संबंधी समस्याओं की पहचान कर विशेषज्ञ से उचित मार्गदर्शन लेने पर बच्चों को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हकलाने और तुतलाने जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इनसे जूझ रहे लोगों के प्रति समाज में संवेदनशीलता विकसित करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है।उन्होंने बताया कि बोलते समय शब्दों का बार-बार अटकना या ध्वनियों का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाना बच्चों के साथ बड़ों के आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सही मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास से सुधार की दिशा में मदद मिल सकती है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि यदि बच्चे में बोलने संबंधी परेशानी दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें। समय रहते विशेषज्ञ की सहायता लें, ताकि बच्चे को जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन मिल सके।उत्थान संस्थान में वाक चिकित्सक के माध्यम से बच्चों को स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने का अभ्यास कराया जाता है। संस्थान की निदेशक डॉ. अंजू बाजपेयी ने कहा कि हकलाने या तुतलाने के कारण कई बच्चे और बड़े दूसरों के सामने बोलने में झिझक महसूस करते हैं। कई बार वे अपनी बात रखने से बचने लगते हैं, जिससे उनका सामाजिक मेलजोल और आत्मविश्वास प्रभावित होता है। ऐसे में परिवार और समाज का सहयोग बेहद जरूरी है।उन्होंने कहा कि बच्चों को बोलते समय बीच में टोकने, उनके शब्द पूरे करने या उनकी परेशानी पर हंसने से बचना चाहिए। उन्हें अपनी बात पूरी करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। समाज का सहयोग और समय पर उचित मार्गदर्शन बच्चों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।