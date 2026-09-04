Yamuna Nagar News: बारिश से जिलास्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता फिर से स्थगित

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जगाधरी। शिक्षा विभाग की जिलास्तरीय अंडर-17 क्रिकेट प्रतियोगिता मौसम की मार के कारण लगातार तीसरे दिन स्थगित करनी पड़ी। मंगलवार को मैचों के दौरान बारिश शुरू होने से मैदान में पानी भर गया था। इसके बाद बुधवार को भी मैदान खेलने लायक नहीं हो सका। वीरवार को हुई कुछ देर की बारिश ने पिच की स्थिति फिर खराब कर दी।अब शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को प्रतियोगिता कराने की तैयारी की है। संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल के मैदान में पानी भरा होने के कारण शुक्रवार के मुकाबले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खदरी के मैदान में करवाने की योजना बनाई गई है। विभाग की कोशिश है कि जिलास्तरीय प्रतियोगिता जल्द पूरी कर खिलाड़ियों की टीम का चयन किया जा सके।दरअसल खेल विभाग की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता की तारीख भी नजदीक आ गई है। राज्यस्तरीय अंडर-17 क्रिकेट प्रतियोगिता 11 से 13 सितंबर तक आयोजित की जानी है। जिलास्तरीय प्रतियोगिता पूरी होने के बाद ही जिले की टीम राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजी जा सकेगी। ऐसे में लगातार खराब मौसम के कारण विभाग के सामने प्रतियोगिता समय पर पूरी कराने की चुनौती बनी हुई है।मंगलवार को मैचों के बीच बारिश होने और बुधवार को भी मैदान की स्थिति खेलने योग्य नहीं होने के कारण मुकाबले नहीं हो सके। वीरवार को कुछ देरी से हुई बारिश ने पिच को दोबारा खराब कर दिया। इसके चलते आयोजकों को खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल की गुणवत्ता को देखते हुए प्रतियोगिता स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा।जिला खेल अधिकारी डॉ. गोपाल सिंह ने बताया कि अंडर-17 आयु वर्ग की जिलास्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुक्रवार को राजकीय विद्यालय खदरी के मैदान में कराने की योजना है। यदि बारिश होती है या मौसम खराब रहता है तो प्रतियोगिता को फिर स्थगित करना पड़ेगा।