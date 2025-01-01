Yamuna Nagar News: मेले में जाम से जूझेंगे श्रद्धालु, सड़क की चौड़ाई महज 22 फीट, वाहन ज्यादा

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मेले के दौरान मेला क्षेत्र में वाहनों का दबाव कम करने और भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात को व्यासपुर-चौराही मार्ग से डायवर्ट किया जाता है। वाहन चौराही होते हुए कपालमोचन पहुंचते हैं लेकिन चौराही से कपालमोचन तक सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। कई बार दोनों तरफ से वाहनों के आने के कारण रास्ता बाधित हो जाता है।खेतों में उतारने पड़ते हैं वाहन :गांव चौराही के पूर्व सरपंच मांगे राम ने बताया कि चौराही से कपालमोचन तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई महज 22 फीट है। इस सड़क का निर्माण कई वर्ष पहले किसानों के खेतों और पैदल आने-जाने वाले राहगीरों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था लेकिन मेले के दौरान पुलिस और मेला प्रशासन की ओर से भारी और हल्के सभी प्रकार के वाहनों को इसी मार्ग से निकाला जाता है।उन्होंने बताया कि सड़क संकरी होने के कारण कई बार वाहनों को मजबूरी में खेतों में उतारना पड़ता है। इससे किसानों की गेहूं, गन्ने और पशुओं के चारे की फसल को नुकसान पहुंचता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मेले से पहले यातायात व्यवस्था का बेहतर प्लान तैयार किया जाए।एसडीएम व्यासपुर डॉ. कुलदीप सिंह का कहना है कि इस सड़क का मुआयना किया जाएगा। यदि इस पर कोई कमी है तो लोगों के सुझाव लेकर उसे दूर किया जाएगा।