Yamuna Nagar News: रिहायशी इलाके से शराब का ठेका हटाने की मांग

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यमुनानगर। आदर्श नगर कैंप, चांदपुर और रेलवे अंडरपास के नजदीक रिहायशी क्षेत्र में स्थित शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की बैठक शिव नगर स्थित सनराइज स्कूल में हुई। बैठक जिला प्रधान राजेश्वरी व जिला सचिव रेखा सैनी की अगुवाई में हुई।जिला प्रधान राजेश्वरी, सचिव रेखा सैनी और कोषाध्यक्ष सोमवती कांबोज ने कहा कि रिहायशी इलाके में शराब का ठेका होने से महिलाओं, बच्चों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि दिन और शाम के समय ठेके के सामने शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है।शराब के नशे में लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों का वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। पिछले वर्ष भी समिति की ओर से ठेका हटाने की मांग को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन किया गया था और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था।इसके बाद ठेका उसी क्षेत्र में दो दुकान छोड़कर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन समस्या बरकरार है। समिति ने जिला प्रशासन से ठेका रिहायशी क्षेत्र से तुरंत हटाने की मांग की। बैठक में सीटू नेता रोशन लाल, रेखा सैनी, राजेश्वरी, बबीता, चंपा देवी, सोमवती कांबोज, रानी, सुनीता और अकीला मौजूद रहीं।