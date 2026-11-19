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आंवला नवमी के उपलक्ष्य में सरोवरों के किनारे धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। पुरोहितों ने महिलाओं को पर्व का धार्मिक महत्व बताते हुए आंवला वृक्ष की पूजा, परिक्रमा और दान की परंपरा के बारे में जानकारी दी। मान्यता है कि आंवला नवमी पर आंवला वृक्ष की पूजा और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने की भी परंपरा है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है और शरीर निरोग रहता है। इसी आस्था के चलते दूर-दराज के क्षेत्रों से भी महिला श्रद्धालु कपालमोचन पहुंचीं। पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान सरोवरों के आसपास भक्तिमय माहौल बना रहा। महिलाओं ने स्नान, पूजा और दान-पुण्य की परंपरा निभाते हुए परिवार की खुशहाली की कामना की। संवाद