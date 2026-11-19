Yamuna Nagar News: गोपाष्टमी पर किया हवन और गो पूजन
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 19 Nov 2026 01:04 AM IST
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जगाधरी। गोमय स्वावलंबी यात्रा के तत्वावधान में गोपाष्टमी का पर्व महर्षि विद्या मंदिर के प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में हवन, गो माता का पूजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और गो उत्पादों की प्रदर्शनी के माध्यम से गो माता के सेवा, सुरक्षा और सम्मान का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ हवन से हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव बंसल मुख्य यजमान रहे। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने भी यजमान के रूप में आहुति डाली। ललित शर्मा ने आचार्य के रूप में सुरभि महायज्ञ संपन्न करवाया। पूर्वमंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्यातिथि रहे। वहीं, बिजली विभाग के चेयरमैन मुकेश विशिष्ट अतिथि रहे। इस दौरा किन्नर समाज की रेशमा महंतो और आदि शंकराचार्य गद्दी सूरजकुंड मंदिर के गुरु शिवप्रकाश चैतन्य महाराज ने भी उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम इतिहास संकल्प समिति के अध्यक्ष रमेश धारीवाल के नेतृत्व में हुए। कार्यक्रम में गौमय स्वावलंबी यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक तरुण जैन, नागपुर से आशीष बघेल, प्रदेश संयोजक ललित शर्मा और सह संयोजक राम कुमार नैन अतिथि रहे। इसके अलावा एमसी जयंत स्वामी, एमसी रीना रस्तोगी, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामनिवास गर्ग, सुशील तयाल, संकेत गर्ग, गौतम गर्ग, सुमित गर्ग, शशि, विनोद माला जैन और परिवार कुटुंब प्रबोधन के प्रांत संयोजक घनश्याम पहुंचे। कार्यक्रम का मंच संचालन अनुराधा दीदी ने किया। संवाद
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कार्यक्रम का शुभारंभ हवन से हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव बंसल मुख्य यजमान रहे। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने भी यजमान के रूप में आहुति डाली। ललित शर्मा ने आचार्य के रूप में सुरभि महायज्ञ संपन्न करवाया। पूर्वमंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्यातिथि रहे। वहीं, बिजली विभाग के चेयरमैन मुकेश विशिष्ट अतिथि रहे। इस दौरा किन्नर समाज की रेशमा महंतो और आदि शंकराचार्य गद्दी सूरजकुंड मंदिर के गुरु शिवप्रकाश चैतन्य महाराज ने भी उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम इतिहास संकल्प समिति के अध्यक्ष रमेश धारीवाल के नेतृत्व में हुए। कार्यक्रम में गौमय स्वावलंबी यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक तरुण जैन, नागपुर से आशीष बघेल, प्रदेश संयोजक ललित शर्मा और सह संयोजक राम कुमार नैन अतिथि रहे। इसके अलावा एमसी जयंत स्वामी, एमसी रीना रस्तोगी, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामनिवास गर्ग, सुशील तयाल, संकेत गर्ग, गौतम गर्ग, सुमित गर्ग, शशि, विनोद माला जैन और परिवार कुटुंब प्रबोधन के प्रांत संयोजक घनश्याम पहुंचे। कार्यक्रम का मंच संचालन अनुराधा दीदी ने किया। संवाद
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