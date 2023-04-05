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जानकारी के अनुसार विभाग के पास पहले ही कोचों की भारी कमी है। जिला खेल विभाग में स्वीकृत कुल 44 पदों में से कोच के 34 पद खाली हैं। शेष दस कोच भी कपालमोचन मेला में लगा दिए गए हैं। इससे तेजली खेल परिसर में रोजाना अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला खेल विभाग की ओर से किसी को आदिबद्री तो किसी को कपालमोचन में ड्यूटी पर लगाया गया है। इससे खिलाड़ियों के नियमित अभ्यास और खेल प्रशिक्षण पर असर पड़ने की आशंका है।तेजली खेल परिसर में विभिन्न खेलों के खिलाड़ी रोजाना अभ्यास करने पहुंचते हैं। यहां कोच खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सिखाने के साथ उनकी फिटनेस और तकनीक पर भी काम करवाते हैं। कई खिलाड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए नियमित रूप से कोच के मार्गदर्शन में अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने वाले प्रतीक, रोहित, योगेश, गुंजन, भाविक, रोहित व अन्यों ने बताया कि कोच न होने से अभ्यास से दिक्कत आ रही है और खिलाड़ी अपने स्तर पर अभ्यास कर रहे हैं। संवादवर्जनप्रशासन की ओर से सभी कोच की ड्यूटी कपालमोचन मेले में लगाई गई है। उनकी ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाई जाएगी। प्रशासन के निर्देशानुसार कोच अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।शिल्पा गुप्ता, जिला खेल अधिकारी।