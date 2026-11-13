Yamuna Nagar News: छठ समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री सैनी, घाटों पर पहुंचे अफसर

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जगाधरी। इस बार छठ महापर्व राज्य स्तर पर मनाया जाएगा और इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 नवंबर की शाम को मुख्यातिथि होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों के बीच वीरवार को अधिकारियों की घाटों की तरफ दौड़ लगी। अधिकारियों ने घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए।हालांकि पश्चिमी यमुना नहर के घाटों की मौजूदा हालत बेहद खराब हैं। घाटों पर गंदगी, अंधेरा, कच्चे रास्ते और खस्ता हाल सड़क व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। नहर के पुल पर भी पर्याप्त रोशनी नहीं है। कच्चे रास्ते और जगह-जगह से टूटी सड़क के कारण श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है।शाम और सुबह अंधेरे के समय पूजा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नहर के पुल पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। वहीं, नहर के किनारे पूजा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी जरूरी हैं।मुख्यमंत्री के आगमन और छठ पूजा की तैयारियों को लेकर बुधवार को उपायुक्त प्रीति ने धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सपरा, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद और अन्य अधिकारियों के साथ पश्चिमी यमुना नहर के घाटों का निरीक्षण किया।उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो दिन के भीतर जरूरी प्रबंध पूरे किए जाएं। इसके लिए दिन-रात काम करना होगा। घाटों के आसपास सफाई, पेयजल, बिजली, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, बैरिकेडिंग और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गएघाटों पर किश्ती रखने की उठी मांगबैठक में छठ पूजा की धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि नर्वदेश्वर त्रिपाठी, परमानंद यादव, पवन कुमार यादव व अन्य ने पूजा के दिन घाटों के पास किश्ती रखने की मांग उठाई, ताकि नहर में किसी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल मदद मिल सके। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने पूजा स्थलों तक आने-जाने वाले रास्तों को दुरुस्त करने और सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने की बात कही।