फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Cheated

Yamuna Nagar News: निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर 6.11 लाख ठगे

Sun, 11 Oct 2026 12:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 11 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Cheated
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर साइबर ठगों ने छछरौली निवासी युवक से 6.11 लाख रुपये ठग लिए। गांव श्यामपुर निवासी एक अन्य व्यक्ति से भी व्हाट्सएप कॉल के जरिये दो लाख 88 हजार रुपये ठग लिए गए।
छछरौली निवासी हिमांशु ने पुलिस को बताया कि सात अक्तूबर को मोबाइल पर आए एक लिंक पर क्लिक करने के बाद वह टेलीग्राम एप पर एक ग्रुप से जुड़ गया। यहां उसे निवेश कर लाभ कमाने की योजनाओं से संबंधित मैसेज मिलने लगे। इन योजनाओं में निवेश करने पर शुरुआत में उसे लाभ दिखाई देने लगा।
विज्ञापन

इससे उसका भरोसा बढ़ गया और उसने अलग-अलग किश्तों में कुल छह लाख 11 हजार रुपये निवेश कर दिए। हिमांशु के अनुसार, जब उसने निवेश की गई रकम निकालने का प्रयास किया तो वह नहीं निकली। इसके बाद उसे ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस से शिकायत की। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


गांव श्यामपुर निवासी शिव कुमार भी साइबर ठगी का शिकार हो गए। उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक अनजान नंबर से कॉल आई। आरोप है कि कॉल करने वाले ने उन्हें अपनी बातों में उलझाकर दो लाख 88 हजार रुपये की ठगी कर ली। मामले में पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। थाना साइबर प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed