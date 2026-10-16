Yamuna Nagar News: व्यासपुर तहसील से जोड़ा चाहड़वाला गांव

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व्यासपुर। जिले के गांव चाहड़वाला, गुंदियाना और रपौली के ग्रामीणों को तहसील और राजस्व संबंधी कार्यों में अब सुविधा मिलेगी। गांव चाहड़वाला को सरस्वतीनगर तहसील से हटाकर व्यासपुर तहसील से जोड़ दिया गया है। वहीं, गांव गुंदियाना और रपौली का राजस्व रिकॉर्ड रादौर से बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है।गांव चाहड़वाला के ग्रामीण मनोज कुमार, संजय कुमार, रमेश कुमार, महिपाल और जय कुमार ने बताया कि पहले गांव के लोगों को तहसील संबंधी कार्यों के लिए सरस्वती नगर जाना पड़ता था। गांव से इसकी दूरी करीब 15 किलोमीटर थी।अब गांव को व्यासपुर तहसील से जोड़ने के बाद दूरी घटकर करीब छह किलोमीटर रह गई है। इससे ग्रामीणों का समय बचेगा और आने-जाने पर होने वाला खर्च भी कम होगा। वहीं, गुंदियाना और रपौली के ग्रामीणों को राजस्व रिकॉर्ड रादौर से सरस्वतीनगर स्थानांतरित होने का लाभ मिलेगा।अब दूरी कम होने से जमीन से जुड़े दस्तावेज, जमाबंदी, इंतकाल और अन्य राजस्व कार्य करवाना आसान होगा। ग्रामीणों ने कहा कि तहसील और राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित कार्यों के लिए दूर जाना आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है।