Yamuna Nagar News: रंजिश में छत से बरसाईं ईंटें, युवक घायल

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यमुनानगर। छछरौली थाना क्षेत्र के गांव गनौला में पुरानी रंजिश को लेकर आठ लोगों ने युवक पर ईंटों से हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने अपनी छत पर चढ़कर नीचे खड़े आमिर खान पर ईंटें बरसाईं। हमले में आमिर घायल हो गया। पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।आसिफ खान ने शिकायत में बताया कि कुछ दिन पहले उसके भाई आमिर खान की गांव के ही बिलाल और आसमा के साथ कहासुनी हुई थी। उस समय आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था। आरोप है कि इसके बाद से दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। वह 10 सितंबर को दोपहर अपने घर पर मौजूद था।इसी दौरान बिलाल, आसमा, बानो, रेशमा, साहिल, साहिल खान, आरजू और जाफो अपनी छत पर चढ़ गए। आरोप है कि सभी ने आमिर पर ईंटें फेंकनी शुरू कर दीं। ईंट लगने से वह घायल हो गया। आसिफ ने बताया कि आमिर की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए।परिजनों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि जांच के आधार पर बिलाल, आसमा समेत आठों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है।