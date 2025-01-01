Yamuna Nagar News: गलत प्रॉपर्टी आईडी जुड़ने से कटा बीपीएल राशन कार्ड
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:03 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:03 AM IST
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रादौर। गांव टोपरा खुर्द में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जगदीश बब्बर इसमें मुख्यातिथि थे। सरपंच देवेंद्र सिंह सैनी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखीं। ग्रामीण दलबीर सिंह ने फैमिली आईडी में गलत प्रॉपर्टी आईडी जुड़ने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि चार प्लॉट की गलत प्रॉपर्टी आईडी जुड़ने से उनका बीपीएल राशन कार्ड कट गया। गलत प्रॉपर्टी आईडी हटवाने के लिए वह अधिकारियों के कई चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जगदीश बब्बर ने ग्रामीण को जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान मनजीत सिंह, कमल, विक्रमजीत, ऋषिपाल, निर्मल, प्रदीप, सलीम, सलोचन, गजे सिंह, सुरेश, सोनू और श्रीचंद सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।
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