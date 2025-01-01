Yamuna Nagar News: रविवार को खुले रहेंगे बैंक, सोमवार से तीन दिन की हड़ताल
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 25 Sep 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। बैंक से जुड़े जरूरी काम हैं तो शुक्रवार को ही निपटा लें। बैंक कर्मचारी और अधिकारी 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इसके चलते शनिवार और रविवार के अवकाश को जोड़कर बैंकिंग सेवाएं लगातार पांच दिन प्रभावित रहने की आशंका है। हालांकि हड़ताल को देखते हुए रविवार को बैंक खुले रखने के आदेश दिए गए हैं।
यमुनानगर में भी करीब 1500 अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल में शामिल होने का दावा बैंक यूनियनों ने किया है। जिले में 12 सरकारी बैंकों की शाखाओं पर इसका असर पड़ेगा। तीन दिन की हड़ताल से करीब 900 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित होने का अनुमान बैंक यूनियन की तरफ से लगाया गया है।
हरियाणा बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन के प्रधान हरदीप सिंह, सचिव गुरनाम सिंह, अध्यक्ष रामशरण, वर्किंग प्रेसिडेंट एआईपीएनबीओए विकास शर्मा, एसएन जौहर, गगनदीप, एसबीआई के अनूप कुमार और केनरा बैंक के अनुज आदि यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि 22 सितंबर को सीएलसी के साथ वार्ता हुई थी, लेकिन बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल सका।
विज्ञापन
हड़ताल का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था। इससे पहले 11 सितंबर को भी बैंक कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल की थी। यूनियनों के अनुसार उस दौरान जिले में करीब 300 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित हुआ था।
वीरवार को बैंक कर्मचारी और अधिकारी जगाधरी रोड स्थित रोजगार कार्यालय के पास एसबीआई शाखा के बाहर एकत्रित हुए। यहां उन्होंने बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। पदाधिकारियों ने कहा कि जिले के सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। रविवार को बैंक खोलने के संबंध में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन की बात कही गई है, लेकिन एसोसिएशन के पदाधिकारी इस संबंध में सरकार से बातचीत कर रहे हैं।
विज्ञापन
यमुनानगर। बैंक से जुड़े जरूरी काम हैं तो शुक्रवार को ही निपटा लें। बैंक कर्मचारी और अधिकारी 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इसके चलते शनिवार और रविवार के अवकाश को जोड़कर बैंकिंग सेवाएं लगातार पांच दिन प्रभावित रहने की आशंका है। हालांकि हड़ताल को देखते हुए रविवार को बैंक खुले रखने के आदेश दिए गए हैं।
यमुनानगर में भी करीब 1500 अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल में शामिल होने का दावा बैंक यूनियनों ने किया है। जिले में 12 सरकारी बैंकों की शाखाओं पर इसका असर पड़ेगा। तीन दिन की हड़ताल से करीब 900 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित होने का अनुमान बैंक यूनियन की तरफ से लगाया गया है।
विज्ञापन
हरियाणा बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन के प्रधान हरदीप सिंह, सचिव गुरनाम सिंह, अध्यक्ष रामशरण, वर्किंग प्रेसिडेंट एआईपीएनबीओए विकास शर्मा, एसएन जौहर, गगनदीप, एसबीआई के अनूप कुमार और केनरा बैंक के अनुज आदि यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि 22 सितंबर को सीएलसी के साथ वार्ता हुई थी, लेकिन बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल सका।
विज्ञापन
हड़ताल का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था। इससे पहले 11 सितंबर को भी बैंक कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल की थी। यूनियनों के अनुसार उस दौरान जिले में करीब 300 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित हुआ था।
वीरवार को बैंक कर्मचारी और अधिकारी जगाधरी रोड स्थित रोजगार कार्यालय के पास एसबीआई शाखा के बाहर एकत्रित हुए। यहां उन्होंने बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। पदाधिकारियों ने कहा कि जिले के सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। रविवार को बैंक खोलने के संबंध में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन की बात कही गई है, लेकिन एसोसिएशन के पदाधिकारी इस संबंध में सरकार से बातचीत कर रहे हैं।