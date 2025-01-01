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व्यासपुर। शिरोमणि अकाली दल हरियाणा की बैठक गुरुद्वारा हॉल में प्रांतीय प्रधान हरकेश सिंह मोहड़ी की अगुवाई में हुई। बैठक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलदेव सिंह कायमपुर ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया।बैठक में सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें बलजीत सिंह मंधार को जिला प्रधान, छबील सिंह को जिला सचिव, हरपाल सिंह बैंस को मीडिया प्रभारी और नायब सिंह को सहसचिव नियुक्त किया गया। गुरजिंदर सिंह को यूथ प्रधान, सतविंदर सिंह चावला को शहरी प्रधान, राजविंदर कला को शहरी उपप्रधान बनाया गया।इसी तरह हरिंदर सिंह कड़कोली को ग्रामीण प्रधान और गगनदीप सिंह भाटिया को ग्रामीण सचिव बनाया गया। जसपाल सिंह भट्टी को खंड व्यासपुर और कुलदीप सिंह सराबा को खंड साढौरा का प्रधान नियुक्त किया गया। इस दौरान जसदीप सिंह बलोली, कमलजीत खैरा, राजिंद्र सिंह, मनप्रीत सिंह और बहादुर सिंह मौजूद रहे।