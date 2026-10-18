Yamuna Nagar News: अतुल जिला कुमार, आयुष बने जिला केसरी

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जगाधरी। खेल विभाग की ओर से शनिवार को कराई गई जिलास्तरीय कुश्ती स्पर्धा में पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। फ्री स्टाइल में वीर और ग्रीको रोमन में फतेहपुर के अतुल ने जीत दर्ज कर जिला कुमार का खिताब अपने नाम किया। वहीं ग्रीको रोमन में फतेहपुर के आयुष जिला केसरी चुने गए। फ्री स्टाइल में अजीजपुर के शुभम को जिला केसरी का खिताब मिला।दो दिवसीय जिला स्तरीय कुश्ती स्पर्धा में अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यातिथि जिला खेल अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने कराया। प्रतियोगिताएं कुश्ती कोच अमित कुमार के नेतृत्व में करवाई गई। सुबह आठ से नौ बजे तक खिलाड़ियों का वजन किया गया। भार वर्ग के अनुसार स्पर्धा सूची बनाई गई। इसे बाद खिलाड़ियों के मुकाबले करवाए गए।प्रतियोगिता में चयनित वरिष्ठ पहलवान 22 से 24 अक्तूबर तक पलवल में होने वाली राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। वहीं अंडर-17 व 19 आयु वर्ग के विजेता पहलवान 29 अक्तूबर को सोनीपत में राज्यस्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। प्रतियोगिताएं राजेश कुमार, रोहित कुमार, बरसान नर्सरी कोच सुमित कुमार, निखिल शर्मा की देखरेख में हुईं।राज्यस्तर के लिए चयनित पहलवानराज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए लड़कों की ग्रीको रोमन के 45 किलोग्राम भार वर्ग में ऋतिक, 48 किग्रा. भार वर्ग में कृष्णा शर्मा, 51 किग्रा. भार वर्ग में नितिन कुमार, 55 किग्रा. भार वर्ग में राघव, 60 किग्रा. भार वर्ग में तरुण कांबोज, 65 किग्रा. भार वर्ग में कनिष कांबोज, 80 किग्रा. भार वर्ग में दक्ष, 92 किग्रा. भार वर्ग में अभि और 110 किग्रा. भार वर्ग में जतिन का चयन हुआ है। वहीं, फ्री स्टाइल के 45 किलोग्राम भार वर्ग में केशव कांबोज, 48 किग्रा. भार वर्ग में अनुज, 51 किग्रा. भार वर्ग में भार्गव सैनी, 55 किग्रा. भार वर्ग में माधव, 60 किग्रा. भार वर्ग में कृष, 65 किग्रा. भार वर्ग में विनित, 71 किग्रा. भार वर्ग में वीर कुमार, 92 किलोग्राम भार वर्ग में अंकित कुमार का चयन हुआ है। लड़कियों की अंडर-17 फ्री स्टाइल के 45 किलोग्राम भार वर्ग में प्राची, 46 किग्रा. भार वर्ग में नैंसी, 49 किग्रा. भार वर्ग में आंचल, 53 किग्रा. भार वर्ग में शगुन, 57 किग्रा. भार वर्ग में गुंजन, 61 किग्रा. भार वर्ग में प्रतिज्ञा और 65 किलोग्राम में सुनैना का चयन किया गया है।