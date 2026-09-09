Yamuna Nagar News: सेल का अधिकारी बनकर 16.55 लाख ठगने का आरोपी गिरफ्तार

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यमुनानगर। खुद को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का वरिष्ठ अधिकारी बताकर हरियाणा प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेके बिहानी से 16.55 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को थाना सदर यमुनानगर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी को मंगलवार को यमुनानगर अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।थाना प्रभारी कमलजीत सिंह के अनुसार आरोपी की पहचान बीरभूम जिले के गांव चंद्रपुर निवासी श्याम मैत्रा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे बीरभूम कोर्ट में पेश कर राहदारी रिमांड लिया था। इसके बाद उसे यमुनानगर लाया गया। उन्होंने बताया कि कमला नगर निवासी जुगल किशोर बिहानी की कामी माजरा में गैलेक्सी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के नाम से फैक्टरी है।दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में उन्होंने एमएस बिलेट्स खरीदने के लिए इंडियामार्ट, ट्रेड इंडिया और एक्सपोर्टर्स इंडिया जैसे बीटूबी पोर्टल पर ऑनलाइन पूछताछ की थी। इसी दौरान उनकी श्याम मैत्रा से बातचीत हुई। आरोपी ने खुद को पश्चिम बंगाल स्थित सेल प्लांट का एजीएम बताया। उसने एक्सपोर्टर्स इंडिया डॉट कॉम पर जीएसटी और कंपनी से संबंधित फर्जी विवरण भी दर्ज कर रखा था। कारोबारी का विश्वास जीतने के लिए उसने सेल के ब्रांडेड लेटरहेड, पार्टी कोड पंजीकरण फॉर्म, सामग्री विनिर्देश, चालान और बैंक खाते से संबंधित फर्जी दस्तावेज भेजे।आरोपी की बातों पर विश्वास कर कारोबारी ने अलग-अलग किस्तों में उसके बताए बैंक खाते में कुल 16 लाख 55 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में शक होने पर बिहानी ने आईडीबीआई बैंक की यमुनानगर शाखा में जाकर खाते की जानकारी ली।वहां पता चला कि सेल का उस बैंक में कोई खाता नहीं है। जिस खाते में रकम भेजी गई थी, वह संदिग्ध लेनदेन के कारण पहले ही फ्रीज हो चुका था। पुलिस ने 30 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। जांच के बाद पुलिस ने श्याम मैत्रा को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी के अनुसार मामले में आगे की जांच जा रही है।