Yamuna Nagar News: साढौरा नगर पालिका कार्यालय के सामने लगा कूड़े का ढेर

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साढौरा। नगर पालिका कार्यालय के सामने मार्केट की खाली जगह इन दिनों कूड़ाघर बनता जा रहा है। लोगों इस जगह को कूड़ा फेंकने का ठिकाना बना लिया है। यहां पॉलिथीन और कचरे के ढेर लगे रहते हैं। नियमित सफाई न होने से आसपास गंदगी फैल रही है। इससे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है।क्षेत्रवासी राममेहर, नरेश, सतीश व अन्यों ने बताया कि आसपास के लोगों के साथ बाजार के कुछ दुकानदार भी इस खाली जगह पर कचरा फेंकते हैं। खुले में पड़े कचरे पर मक्खियां और मच्छर पनपते हैं। इससे डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। हवा के साथ पॉलिथीन उड़कर नालियों में पहुंचती है।इससे नालियां जाम होने और जलभराव की समस्या पैदा होती है। गौसेवक शुभम गौरी ने बताया कि बेसहारा पशु भोजन की तलाश में पॉलिथीन खा लेते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचता है और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है।उन्होंने प्रशासन से खाली जगह को कचरा मुक्त करवाने की मांग की। नगरपालिका के एसआई फूल कुमार ने बताया कि इस जगह की नियमित सफाई करवाई जाती है। यहां सीसीटीवी कैमरे न होने से कचरा फेंकने वालों की पहचान नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि कैमरों की व्यवस्था और कचरा डालने वालों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।