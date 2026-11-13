Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   A pile of garbage has accumulated in front of the Sadhaura Municipal Council office

Yamuna Nagar News: साढौरा नगर पालिका कार्यालय के सामने लगा कूड़े का ढेर

Fri, 13 Nov 2026 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
A pile of garbage has accumulated in front of the Sadhaura Municipal Council office
साढौरा में खाली प्लाट के बाहर लचा कचरे का ढेर। पाठक
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

साढौरा। नगर पालिका कार्यालय के सामने मार्केट की खाली जगह इन दिनों कूड़ाघर बनता जा रहा है। लोगों इस जगह को कूड़ा फेंकने का ठिकाना बना लिया है। यहां पॉलिथीन और कचरे के ढेर लगे रहते हैं। नियमित सफाई न होने से आसपास गंदगी फैल रही है। इससे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है।
क्षेत्रवासी राममेहर, नरेश, सतीश व अन्यों ने बताया कि आसपास के लोगों के साथ बाजार के कुछ दुकानदार भी इस खाली जगह पर कचरा फेंकते हैं। खुले में पड़े कचरे पर मक्खियां और मच्छर पनपते हैं। इससे डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। हवा के साथ पॉलिथीन उड़कर नालियों में पहुंचती है।
विज्ञापन

इससे नालियां जाम होने और जलभराव की समस्या पैदा होती है। गौसेवक शुभम गौरी ने बताया कि बेसहारा पशु भोजन की तलाश में पॉलिथीन खा लेते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचता है और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने प्रशासन से खाली जगह को कचरा मुक्त करवाने की मांग की। नगरपालिका के एसआई फूल कुमार ने बताया कि इस जगह की नियमित सफाई करवाई जाती है। यहां सीसीटीवी कैमरे न होने से कचरा फेंकने वालों की पहचान नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि कैमरों की व्यवस्था और कचरा डालने वालों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed