संगति से बनता है मनुष्य का व्यक्तित्व : शारदा

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यमुनानगर। अच्छी संगति से बुरे विचारों वाला व्यक्ति भी सुधर सकता है, जबकि गलत संगति अच्छे इंसान को भी बुराई के रास्ते पर ले जाती है। मनुष्य के जीवन में संगति का बहुत महत्व है। यह बात आचार्य शारदा मिश्रा ने श्री हनुमान मंदिर रामपुरा कॉलोनी में चल रही कार्तिक महात्म्य कथा के दौरान कही।उन्होंने कहा कि मनुष्य जैसी संगति करता है, धीरे-धीरे उसका स्वभाव और आचरण भी वैसा ही हो जाता है। कार्तिक मास में सत्संग का विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान की कथा सुनने और संतों व भक्तों की संगति करने से मन पवित्र होता है तथा नकारात्मक विचार दूर होते हैं।उन्होंने बताया कि जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार संतों और भक्तों की अच्छी संगति से बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति भी पुण्य के मार्ग पर चलने लगता है। इसके विपरीत गलत संगति जीवन में कलह, दुख और विनाश का कारण बनती है।उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और तुलसी जी की आराधना के साथ सत्संग का लाभ लें। बुरी संगति से बचें और नियमित रूप से भगवान का नाम जपें। इसी से मनुष्य का जीवन सार्थक बन सकता है। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन का आनंद लिया और भक्तिमय वातावरण में प्रभु का गुणगान किया।