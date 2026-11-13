Yamuna Nagar News: व्यासपुर से मेला स्थल तक चलाया सफाई अभियान

व्यासपुर। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में कपालमोचन में 20 से 24 नवंबर तक आयोजित होने वाले अंतरराज्यीय मेले के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मेले तक पहुंचने वाले रास्तों को साफ-सुथरा बनाने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को व्यासपुर से कपालमोचन तक सड़क के दोनों ओर फैले कूड़े, प्लास्टिक और पॉलिथीन को एकत्रित करने का कार्य शुरू किया गया। ग्राम पंचायत व्यासपुर की सरपंच कीर्ति रानी ने बताया कि मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का गांव व्यासपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। श्रद्धालुओं को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाना पंचायत की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से पूरे मार्ग की सफाई करवाई जा रही है, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पंचायत सदस्य डॉ. सुभाष चंद्र भी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर अपनी देखरेख में सफाई कार्य करवा रहे हैं। पंचायत का प्रयास है कि मेले के दौरान व्यासपुर से कपालमोचन तक पूरा मार्ग स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे और बाहर से आने वाले श्रद्धालु यहां से अच्छा संदेश लेकर लौटें।

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