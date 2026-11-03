Yamuna Nagar News: खेत में लगे पॉपुलर के 54 पेड़ काटे

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व्यासपुर। खंड के गांव अराईयांवाला में अज्ञात व्यक्ति ने किसान के खेत में खड़े 54 पॉपुलर के पेड़ काटकर गिरा दिए। किसान ओमपाल ने मामले की शिकायत पुलिस को देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ओमपाल ने बताया कि गांव के समीप उसकी तीन कनाल कृषि भूमि है। इसमें उसने करीब एक साल पहले पॉपुलर के पेड़ लगाए थे। दो दिन पहले अज्ञात व्यक्ति ने खेत में खड़े सभी 54 पेड़ों को काटकर गिरा दिया। उसने आसपास तलाश की, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी विनोद सैनी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द आरोपियों का पता लगाया जाएगा। संवाद