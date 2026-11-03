फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   54 poplar trees in the field were cut down.

Yamuna Nagar News: खेत में लगे पॉपुलर के 54 पेड़ काटे

Tue, 03 Nov 2026 02:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 03 Nov 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
54 poplar trees in the field were cut down.
गांव अराईयांवाला में खेत में कटे पड़े पॉपुलर के पेड़। किसान - फोटो : self
व्यासपुर। खंड के गांव अराईयांवाला में अज्ञात व्यक्ति ने किसान के खेत में खड़े 54 पॉपुलर के पेड़ काटकर गिरा दिए। किसान ओमपाल ने मामले की शिकायत पुलिस को देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ओमपाल ने बताया कि गांव के समीप उसकी तीन कनाल कृषि भूमि है। इसमें उसने करीब एक साल पहले पॉपुलर के पेड़ लगाए थे। दो दिन पहले अज्ञात व्यक्ति ने खेत में खड़े सभी 54 पेड़ों को काटकर गिरा दिया। उसने आसपास तलाश की, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी विनोद सैनी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द आरोपियों का पता लगाया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed