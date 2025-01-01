Yamuna Nagar News: शिविर में एकत्र किया 316 यूनिट रक्त

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यमुनानगर। सरोजनी कॉलोनी स्थित मुकंद लाल पब्लिक विद्यालय सरोजनी कॉलोनी में सेठ जयप्रकाश की स्मृति में रविवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 316 यूनिट रक्तदान किया गया। संस्था अध्यक्ष सेठ अशोक कुमार व उपाध्यक्ष रमेश कुमार मुख्यातिथि रहे। कार्यक्रम विद्यालय प्रबंधक शशि बाटला के नेतृत्व व प्राचार्या सीमा कटारिया की देखरेख में हुआ। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक व देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने रक्त विषयक नारा लेखन, कविता लेखन व वाचन एवं पोस्टर बनाकर मानवता की सेवा का संदेश दिया। रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। संवाद