Yamuna Nagar News: शिविर में 303 ने किया रक्तदान
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 30 Sep 2026 01:16 AM IST
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यमुनानगर। सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने पंजाबी धर्मशाला जगाधरी में रक्तदान शिविर आयोजित किया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष निश्चल चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में 303 लोगों ने रक्त दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सपरा ने बताया कि रक्त संग्रह के लिए पीजीआई चंडीगढ़, सिविल अस्पताल यमुनानगर और विश्वास फाउंडेशन से चिकित्सकों की टीमें पहुंची। मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर नकुल चुहड़पुर खुर्द, जिला महामंत्री नरेंद्र राणा, जिला महामंत्री प्रवीण खदरी, मुकुल खदरी, विपुल गर्ग, पार्षद प्रियंक शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद
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