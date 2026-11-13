Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   250 kg of copper and brass scrap stolen from a utensil factory

Yamuna Nagar News: बर्तन फैक्टरी से 250 किलो तांबा और पीतल का स्क्रैप चोरी

Fri, 13 Nov 2026 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
250 kg of copper and brass scrap stolen from a utensil factory
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। जगाधरी के प्रकाश चौक के पास स्थित बर्तन बनाने की फैक्टरी से चोर करीब 250 किलो तांबा और पीतल की स्क्रैप चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात फैक्टरी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इसके बाद उसने मामले की शिकायत शहर जगाधरी पुलिस को दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जगाधरी की जैन नगर कॉलोनी निवासी सजल जैन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि प्रकाश चौक के पास उसकी बर्तन बनाने की फैक्टरी है। नौ नवंबर को वह देर शाम फैक्टरी में काम खत्म करवाकर घर चला गया था। अगले दिन सुबह जब वह फैक्टरी पहुंचा तो वहां सामान बिखरा हुआ मिला। उसे फैक्टरी में चोरी होने का शक हुआ।
विज्ञापन

इसके बाद उसने सामान की जांच की तो पता चला कि वहां रखा तांबे और पीतल की स्क्रैप गायब है। सजल जैन ने बताया कि फैक्टरी से करीब 250 किलो तांबे और पीतल की स्क्रैप चोरी हुई है। इसके बाद उसने फैक्टरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में तीन चोर फैक्टरी के अंदर से तांबे और पीतल की स्क्रैप चोरी करते दिखाई दिए। वारदात का पता चलने पर उसने पुलिस को सूचना दी। शहर जगाधरी थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed