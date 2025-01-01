Yamuna Nagar News: छात्रवृत्ति के लिए 126 विद्यार्थियों नेे दी पात्रता परीक्षा

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जगाधरी। आर्थिक कमजोर मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में सहायता करने वाली एक प्रयास आपके साथ संस्था की ओर से रविवार को पात्रता परीक्षा ली गई। परीक्षा सनातन धर्म वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जगाधरी में करवाई गई। इसके लिए 53 राजकीय विद्यालयों के 137 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, परंतु 126 विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे।परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों के 12वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा सुबह 10:30 से दोपहर 12:10 बजे तक चली। संस्था के विशेष सलाहकार शीशपाल चौहान और अध्यक्ष आरएस शर्मा ने बताया कि रादौर खंड के दस विद्यालयों से 22, छछरौली के नौ विद्यालयों से 25, सरस्वती नगर के चार विद्यालयों से आठ, जगाधरी के 14 विद्यालयों से 49, साढौरा के सात विद्यालयों से 16 और व्यासपुर के नौ विद्यालयों से 17 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था।परीक्षा के दौरान आधार कार्ड जांच के बाद विद्यार्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया। वहीं, संस्था की ओर से सभी विद्यार्थियों के आने-जाने का किराया और जलपान की व्यवस्था भी की गई। केंद्र अधीक्षक चरणजीत बत्तरा और मुख्य अधीक्षक शीशपाल चौहान के नेतृत्व में परीक्षा करवाई गई। परीक्षा प्राचार्य सतीश गर्ग की देखरेख में हुई।परीक्षा के बाद तुरंत बाद उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी किया गया। महासचिव कुंदन कालड़ा और ऑडिटर अनूप कोठियाल ने बताया कि विद्यार्थियों का चयन मेरिट, 12वीं के निर्धारित अंक और परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर होगा। वार्षिक परीक्षा परिणाम आने के बाद और घर की वास्तविक स्थिति की जांच के उपरांत चयनित विद्यार्थियों की घोषणा की जाएगी। अध्यक्ष आरएस शर्मा ने बताया कि संस्था पांच वर्ष से मेधावी विद्यार्थियों की सहायता कर रही है।