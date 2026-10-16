Yamuna Nagar News: दुकान के गल्ले से 10 हजार चोरी

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पंजाबी धर्मशाला के पास साड़ी की दुकान चलाने वाले दुकानदार वीरेंद्र कुमार ने शिकायत में बताया कि वह पास की दुकान में गया था। तभी एक अज्ञात व्यक्ति उसकी दुकान में घुस गया। उन्हें उसकी दुकान के गल्ले लगभग 10 हजार रुपये चुरा लिए। इसी बीच अपनी दुकान पर आया तो उसने देखा कि गल्ला खुला है और गल्ले से रुपये गायब है। अज्ञात व्यक्ति भागने में कामयाब हो गया। थाना प्रभारी राजेश राणा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। संवाद

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रादौर। शहर के मुख्य बाजार में बुधवार देर शाम चोर दुकान के गल्ले से हजारों रुपये चुराकर भाग गया। रादौर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।