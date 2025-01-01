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जगाधरी। राज्यस्तरीय कपालमोचन मेले के लिए 20 से 24 नवंबर तक यमुनानगर डिपो रोडवेज विभाग 100 बसें चलाएगा। यह बसें यमुनानगर बस स्टैंड के अलावा रेलवे स्टेशन यमुनानगर व कपालमोचन से आदिबद्री में काठगढ़ तक चलाई जाएंगी।इनके अलावा पंचकूला, कुरुक्षेत्र, कैथल व अंबाला से भी कपालमोचन तक बसें चलेंगी। इन तीन जिलों से कपालमोचन के लिए करीब 150 बसे चलाने की योजना है। यमुनानगर में रोडवेज के बेड़े में कुल 140 बसें हैं। इनमें से 100 बसें मेले के लिए चलाई जाएंगी। इस दौरान 80 बसें यमुनानगर डिपो की और 20 बसें इलेक्ट्रिक भी इसके लिए आरक्षित की गई हैं।वहीं, 15 से 20 बसें रेलवे स्टेशन यमुनानगर-जगाधरी से चलाई जाएंगी। चूंकि पंजाब से हजारों श्रद्धालु चंडीगढ़, अंबाला होते हुए यमुनानगर-जगाधरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। स्टेशन से चलने वाली सारी बसें सीधे कपालमोचन तक जाएंगी। करीब 45 से 50 बसें यमुनानगर बस स्टैंड से मेले में जाएंगी। इसके लिए चार जिलों के करीब 80 निरीक्षकों के साथ जिले के करीब 150 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।आदिबद्री व लोहगढ़ भी जाएंगी बसेंकपालमोचन मेले से आदिबद्री व लोहगढ़ तक भी रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। आदिबद्री में सरस्वती उद्गम स्थल है। इसके अलावा यहां पर श्री केदारनाथ मंदिर, मंदिर श्रीआदिबद्री नारायण, 1800 फीट ऊंची चोटी पर माता मंत्रा देवी मंदिर हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालु यहां पर भी मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा अब सिखों की राजधानी लोहागढ़ में भी गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाएंगे। वहीं, लोहागढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक पर भी श्रद्धालु जाएंगे।चार चेक पोस्ट भी बनेंगीरोडवेज की तरफ से चार चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। दो चेक पोस्ट जगाधरी-व्यासपुर स्टेट हाईवे पर अरनौली व भेड़थल में बनाई जाएंगी। यमुनानगर से मेले में जाने वाली बसों की चेकिंग भेड़थल और मेले से यमुनानगर आने वाली बसों की चेकिंग अरनौली में की जाएगी। इसी तरह कपालमोचन-रणजीतपुरा मार्ग पर मुगलवाली और रामपुर में दो चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। चार जिलों के 80 टिकट निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं।कपालमोचन मेले करीब 100 बसें चलाई जा रही हैं। इनमें से 20 बसें रेलवे स्टेशन यमुनानगर से और इतनी ही बसें कपालमोचन से आदिबद्री के लिए चलेंगी। - संजय रावल, महाप्रबंधक रोडवेज।