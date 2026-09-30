फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Woman's chain snatched; attempt made to snatch from another.

Sonipat News: एक महिला की चेन छीनी, दूसरी से झपटने का प्रयास

Wed, 30 Sep 2026 02:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Woman's chain snatched; attempt made to snatch from another.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सोनीपत। शहर में 25 सितंबर को बाइक सवार दो युवकों ने अलग-अलग जगहों पर महिलाओं को चेन झपटमारी का निशाना बनाया। कच्चे क्वार्टर मार्केट में आरोपियों ने महिला के गले से सोने की चेन झपट ली।
वहीं जटवाड़ा में वारदात की कोशिश के दौरान महिला के गले पर नाखून लगने से चोट आई। दोनों मामलों में सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

केस एक
कच्चे क्वार्टर में महिला से चेन झपटी
कबीरपुर निवासी हरप्रीत कौर ने पुलिस को बताया कि वह 25 सितंबर को शाम करीब पांच बजे स्कूटी से कच्चे क्वार्टर मार्केट आई थीं। उन्होंने गले में सोने की चेन पहन रखी थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे। पीछे बैठे युवक ने उनके गले पर झपटा मारकर चेन तोड़ ली और दोनों फरार हो गए। महिला बाइक का नंबर नहीं देख सकीं। हरप्रीत कौर के अनुसार, घटना के बाद डर के कारण उन्होंने तत्काल शिकायत नहीं दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

केस दो
जटवाड़ा में चेन झपटने का प्रयास
जटवाड़ा निवासी हरि किशन शर्मा ने शिकायत में बताया कि 25 सितंबर को शाम करीब 4:30 बजे उनकी पत्नी चित्रा गीता भवन से घर लौट रही थीं। जटवाड़ा पहुंचने पर बाइक सवार दो युवकों ने उनके गले से सोने की चेन झपटने का प्रयास किया। चेन नहीं झपटी, लेकिन इस दौरान गले पर नाखून लगने से उन्हें चोट आई। शिकायत मिलने पर पुराना शहर पुलिस चौकी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता की पत्नी की ओर से अभी तक एमएलआर पेश नहीं की गई है। मौके की जांच और शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

----------------------

दोनों घटनाओं में बाइक सवार दो युवकों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस शिकायतों के आधार पर घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र की जानकारी जुटा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
प्रविंद्र, थाना प्रभारी, सिविल लाइन सोनीपत
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed