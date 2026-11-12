Sonipat News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति और दो मासूम पोतियां घायल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:58 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:58 AM IST
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-प्याऊ मनियारी फ्लाईओवर पर हादसा, ट्रक का पिछला पहिया महिला के सिर के ऊपर से गुजरा
-पति बाइक पर पत्नी और तीन साल व एक साल की पोतियों को लेकर जा रहा था दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। प्याऊ मनियारी के पास फ्लाईओवर पर ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति और दो मासूम पोतियां घायल हो गईं। टक्कर के बाद बाइक से सड़क पर गिरी महिला के सिर के ऊपर से ट्रक का पिछला पहिया गुजर गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से नागरिक अस्पताल पहुंचाया।
गांव खेवड़ा निवासी चमन ने कुंडली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह बुधवार को अपनी पत्नी रेखा और दो पोतियों आयत (3) व आईना (1) के साथ पल्सर बाइक पर सवार होकर दिल्ली के बादली स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। जब वह प्याऊ मनियारी फ्लाईओवर पर पहुंचे तो पीछे से लापरवाही से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार चारों लोग सड़क पर गिर गए। इसी दौरान ट्रक का पिछला पहिया रेखा के सिर के ऊपर से गुजर गया। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे में चमन और दोनों बच्चियों को भी चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से नागरिक अस्पताल सोनीपत भिजवाया।
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कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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-पति बाइक पर पत्नी और तीन साल व एक साल की पोतियों को लेकर जा रहा था दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। प्याऊ मनियारी के पास फ्लाईओवर पर ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति और दो मासूम पोतियां घायल हो गईं। टक्कर के बाद बाइक से सड़क पर गिरी महिला के सिर के ऊपर से ट्रक का पिछला पहिया गुजर गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से नागरिक अस्पताल पहुंचाया।
गांव खेवड़ा निवासी चमन ने कुंडली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह बुधवार को अपनी पत्नी रेखा और दो पोतियों आयत (3) व आईना (1) के साथ पल्सर बाइक पर सवार होकर दिल्ली के बादली स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। जब वह प्याऊ मनियारी फ्लाईओवर पर पहुंचे तो पीछे से लापरवाही से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार चारों लोग सड़क पर गिर गए। इसी दौरान ट्रक का पिछला पहिया रेखा के सिर के ऊपर से गुजर गया। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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हादसे में चमन और दोनों बच्चियों को भी चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से नागरिक अस्पताल सोनीपत भिजवाया।
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कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।