Sonipat News: 11 को मतदान, शाम को ही आएगा परिणाम

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मतदान के लिए मूल पहचान पत्र अनिवार्य होगा। बार काउंसिल आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज दिखाने पर ही मतदान की अनुमति मिलेगी। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर रोक रहेगी।वोटर लिस्ट में अब बदलाव नहींचुनाव समिति ने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार अब समिति के पास नहीं होगा। बार काउंसिल की ओर से जारी आदेश ही अंतिम माना जाएगा।मुख्य चुनाव अधिकारी प्रेम सिंह अत्री ने कहा कि 7 सितंबर को पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई बैठक में लिए गए फैसले ही मान्य होंगे। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्य व सहायक चुनाव अधिकारी के साथ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।चुनाव मैदान में प्रत्याशीप्रधान:कुसुम खत्री दहिया, मोहिंद्र सैनी, वीरेंद्र त्यागीमहासचिव: अनुराग खत्री, निशांत दहिया, रविंदर कुमार शर्माखजांची: अंकित वत्स, मनीष, साहिल राणा, समुंदर दहिया, योगेशसीनियर वाइस प्रेसिडेंट: अमित कुमार मलिक, सचिन शर्मा