संवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा। दिवाली की रात पार्क में दीपक की हत्या के मामले में खरखौदा पुलिस ने अमित व रोहित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों को तीन दिन के रिमांड पर लिया है।दिवाली की रात खरखौदा निवासी दीपक कुछ साथियों के साथ पार्क में बैठा था। अमित और रोहित साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया था। आरोप है कि हमलावरों ने दीपक के सिर पर चोट मारकर वहां से चले गए। घटना के बाद दीपक अपने साथियों के साथ दोबारा रात में पार्क पहुंचा था, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटा था। परिजनों ने उसकी तलाश की सुबह उसका शव पार्क में मिला था। मृतक के भाई सौरभ ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दीपक पर हमला कर उसकी हत्या की गई है। थाना खरखौदा प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश के चलते हमला करने की बात सामने आई है। रिमांड में पूछताछ के आधार पर वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी।