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- सीतापुर से आए परिजनों ने सोनीपत में ही कराया दोनों शव का अंतिम संस्कार-बहालगढ़ में पति का शव फंदे पर और पत्नी का फर्श पर पड़ा मिला था- कोरोना काल में दोनों ने प्रेम विवाह कर किराये के कमरे में बसाया था घर- संतान नहीं होने के कारण अक्सर परेशान रहता था दंपतीफोटो : : 32 व 33संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। बहालगढ़ में खेवड़ा रोड स्थित किराये के कमरे में मृत मिले दंपती के शवों का पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया। कमरे में पति का शव फंदे पर लटका मिला था, जबकि पत्नी फर्श पर मृत अवस्था में पड़ी थी। दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा।उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले के गांव जदौना निवासी विक्रम (30) और उनकी पत्नी प्रीति (27) बहालगढ़ में किराये के कमरे में रहते थे। रविवार शाम को कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने विक्रम का शव फंदे पर लटकते और प्रीति का फर्श पर पड़ा शव बरामद था। मृतक के भाई संतराम ने बताया कि प्रीति मूलरूप से सीतापुर की कांशीराम कॉलोनी की रहने वाली थी। बचपन में ही उसके माता-पिता का निधन हो गया था। चाचा ने उसका पालन किया था। विक्रम एक बरात में शामिल होने कांशीराम कॉलोनी गया था। इसी दौरान उसकी प्रीति से जान-पहचान हुई और बाद में दोनों ने वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान शादी कर ली। विवाह के बाद दोनों बहालगढ़ आकर रहने लगे गांव आना-जाना भी कम हो गया।संतान नहीं होने से परेशान रहते थेभाई संतराम ने बताया कि विक्रम और प्रीति की कोई संतान नहीं थी। इसे दोनों अक्सर परेशान रहते थे। घटना के दिन बच्चों के लिए छठ पर्व था। आशंका है कि इसी बात को लेकर उनमें कोई बात हुई हो। हालांकि स्पष्ट वजह का पता नहीं लग पाया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।सोनीपत में किया गया अंतिम संस्कारसंतराम गांव में हलवाई का काम करते हैं। आर्थिक परेशानी के चलते उन्होंने दोनों शवों को सीतापुर स्थित पैतृक गांव ले जाने में असमर्थता जताई। इसके बाद बहालगढ़ थाना पुलिस ने कोमल वेलफेयर सोसाइटी से संपर्क किया। संस्था के प्रधान सुमेर राणा के सहयोग से सेक्टर-15 स्थित श्मशान घाट में दंपती का अंतिम संस्कार कराया गया।-वर्जनथाना प्रभारी संजय ने बताया कि मृतक के भाई के बयान के आधार पर निवारक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया है। मौत के वास्तविक कारणों का पता रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।