Sonipat News: व्यापारियों को पोर्टल अपडेट करना होगा चीनी का स्टॉक

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चीनी की कालाबाजारी व जमाखोरी पर नजर रखने के लिए गठित की गई हैं पांच टीमेंमाई सिटी रिपोर्टरसोनीपत। बाजार में चीनी के अचानक बढ़ते भावों ने ग्राहक, विक्रेता, शासन व प्रशासन सभी की चिंता बढ़ा दी है। आम आदमी को चीनी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पोर्टल शुरू किया है। इस पर व्यापारियों को अपने पास मौजूदा चीनी का स्टॉक अपडेट करना होगा। जांच में चीनी के स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिले में पांच टीमें गठित की गई हैं।त्योहार पर चीनी का भाव मिठाइयों का स्वाद फीका कर सकता है। चीनी की मांग व सप्लाई का संतुलन गड़बड़ाने से पहले सरकार ने बाजार में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ इसकी कालाबाजारी व जमाखोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इसी कड़ी में सरकार ने अपने पोर्टल पर हर व्यापारी से उपलब्ध चीनी के स्टॉक दर्ज करने की व्यवस्था बनाई।इससे उपलब्ध चीनी पर सरकार की नजर रहेगी। साथ ही गोदामों में चीनी की जमाखोरी या कालाबाजारी पर रोक के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी नजरें बनाए हुए है। इसके लिए पांच टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें पिछले चार दिनों से लगातार गोदामों में जांच पड़ताल कर रही हैं। अब तक यह टीमें 20 से गोदामों में जांच कर चुकी है। फिलहाल कहीं बड़ी मात्रा में चीनी का स्टॉक नहीं मिला है। टीम की जांच जारी है।वर्जनचीनी बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दाम में अचानक कुछ तेजी आई है। यह भी अस्थायी है। कालाबाजारी या जमाखोरी की स्थिति नहीं है।-संजय सिंगला, जिला प्रधान, जिला व्यापार मंडल।वर्जनजिले में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। चीनी की बढ़ी कीमतों को लेकर घबराने की जरूर नहीं है। चीनी की उपलब्धता व बिक्री पर नजर रखी जा रही है। विभाग की पांच टीमें लगातार गोदामों पर छानबीन कर रही हैं। - राजेश्वर मुदगिल, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक।