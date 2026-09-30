Sonipat News: तीन बच्चियों को मिले 21-21 हजार के एलआईसी बांड
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:14 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:14 AM IST
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गोहाना। गांव बुटाना में मंगलवार को आयोजित आंगन मिलन कार्यक्रम में ‘आपकी बेटी हमारी बेटी’ योजना के तहत रूही, तश्विका और प्रियांशी की माताओं को 21-21 हजार रुपये के एलआईसी बांड सौंपे गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की सीडीपीओ जसवंती और गांव के सरपंच मनोज ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और छह माह से अधिक आयु के बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया।
सुपरवाइजर प्रीति चहल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में पौधरोपण भी किया गया। सीडीपीओ जसवंती ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से विभाग की ओर से समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित कर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।
कार्यक्रम में रॉकेट लर्निंग की जिला संयोजक कोमल भी मौजूद रहीं। अंत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, हेल्परों और आशा वर्करों को सम्मानित किया गया।
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सुपरवाइजर प्रीति चहल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में पौधरोपण भी किया गया। सीडीपीओ जसवंती ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से विभाग की ओर से समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित कर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।
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कार्यक्रम में रॉकेट लर्निंग की जिला संयोजक कोमल भी मौजूद रहीं। अंत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, हेल्परों और आशा वर्करों को सम्मानित किया गया।