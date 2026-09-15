Sonipat News: 316 साल पुरानी हवेली का झरोखा बना संग्रहालय की शान

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हवेली के मालिक गिरीश कुंवर ने बताया कि पुराने समय में सोनीपत में प्रवेश के चार प्रमुख दरवाजे थे। साबर दरवाजे के समीप स्थित उनके पुरखों की यह हवेली लखौरी ईंटों से बनाई गई थी। हवेली ने शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के कई दौर देखे हैं। भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित होकर सोनीपत पहुंचे हिंदू परिवारों को यहां शुरुआती दौर में आश्रय मिला था। जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा भी दी जाती थी।हवेली का जुड़ाव शहर की धार्मिक परंपराओं से भी रहा। इसके मार्ग से कई दशकों तक रामलीला की सवारियां गुजरती रहीं। हवेली के पास पहुंचने पर सवारी कुछ देर रुकती थी और भगवान राम की पूजा-अर्चना की जाती थी। अब लाल पत्थर की नक्काशी और पुरानी स्थापत्य शैली वाला झरोखा संग्रहालय में संरक्षित है। इसके माध्यम से नई पीढ़ी सोनीपत की ऐतिहासिक विरासत और शहर के पुराने सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन से परिचित हो रही है।वर्ष 1710 में हुआ था निर्माणलाल पत्थर का ऐतिहासिक झरोखा अब स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय में संरक्षितहवेली लखौरी ईंटों से बनाई गई थीविभाजन के दौरान विस्थापित परिवारों को मिला था आश्रयजरूरतमंद बच्चों को दी जाती थी निशुल्क शिक्षारामलीला की सवारी के दौरान हवेली के पास होता था ठहराव