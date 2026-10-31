Sonipat News: मिट्टी के दीयों से डिजाइनर दीयों तक बदला बाजार, परंपरा में आधुनिकता के रंग भर रहे कुम्हार

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-बाजार की पसंद के मुताबिक कुम्हारों ने बदले डिजाइन, पूजा से लेकर घरों की सजावट तक के लिए अलग-अलग विकल्प-बढ़ती लागत ने बढ़ाई कारोबारियों की चिंता, मिट्टी, रंग और सजावटी सामग्री के दामों का पड़ रहा असरफोटो :: 47 व 48संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजार मिट्टी के दीयों की रोशनी और रंगों से जगमगाने लगे हैं। कभी साधारण मिट्टी के दीयों तक सीमित रहने वाला कारोबार अब आधुनिक डिजाइन और आकर्षक सजावट के साथ नया रूप ले चुका है। समय के साथ ग्राहकों की पसंद बदली तो कुम्हारों ने भी अपनी पारंपरिक कला में आधुनिकता का रंग भरना शुरू कर दिया। अब बाजार में एक रुपये से मिलने वाले पारंपरिक दीयों के साथ पांच, 10, 20 और 50 रुपये तक के रंग-बिरंगे डिजाइनर दीये उपलब्ध हैं। कोई दीया आकर्षक रंगों से सजा है तो किसी पर बारीक नक्काशी और सजावटी काम किया गया है। घरों की सजावट से लेकर पूजा-पाठ तक के लिए ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार दीये खरीद रहे हैं।बाजार की पसंद के अनुसार बदल रहे दीयों के डिजाइनकुम्हार विकास ने बताया कि पहले अधिकतर लोग पूजा और घरों में जलाने के लिए साधारण मिट्टी के दीये खरीदते थे, लेकिन अब ग्राहकों की पसंद में काफी बदलाव आया है। लोग पारंपरिक दीयों के साथ सजावटी और डिजाइनर दीयों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी को देखते हुए कुम्हार अलग-अलग आकार, रंग और डिजाइन के दीये तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक मिट्टी के दीयों को रंगों और आकर्षक सजावट से नया रूप दिया जा रहा है। इससे मिट्टी के दीयों की पुरानी पहचान बरकरार रहने के साथ बाजार में उनकी विविधता भी बढ़ी है।हाथों की मेहनत से तैयार होती है हर कलाकृतिदीयों को तैयार करने की प्रक्रिया में कुम्हारों की मेहनत और हुनर की अहम भूमिका होती है। मिट्टी को आकार देने से लेकर दीयों को सुखाने, पकाने और फिर उन पर रंग व सजावट करने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है। डिजाइनर दीयों को आकर्षक बनाने के लिए अतिरिक्त मेहनत और समय भी देना पड़ता है। कुम्हारों के लिए दीपावली का सीजन सालभर की कमाई का बड़ा अवसर होता है। ऐसे में त्योहार से पहले ही वह दिन-रात दीये तैयार करने में जुट जाते हैं।बढ़ती लागत के बीच मुनाफा बनाए रखना चुनौतीकुम्हार मुरारी लाल का कहना है कि बाजार में डिजाइन और ग्राहकों की पसंद के साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। दूसरी ओर मिट्टी, रंग और सजावट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की लागत बढ़ने से कारोबार की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। साधारण दीयों की तुलना में डिजाइनर दीये तैयार करने में अधिक समय और खर्च लगता है। इसके बावजूद ग्राहकों की मांग को देखते हुए वे नए-नए डिजाइन तैयार कर रहे हैं, ताकि पारंपरिक कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके।सादगी के साथ सजावट भी पसंद कर रहे ग्राहकग्राहकों में पारंपरिक मिट्टी के दीयों के प्रति लगाव आज भी बना हुआ है, लेकिन घरों को आकर्षक रूप देने के लिए डिजाइनर दीयों की मांग भी बढ़ रही है। लोग पूजा स्थल, घर के मुख्य द्वार, आंगन और बालकनी की सजावट के लिए अलग-अलग तरह के दीये खरीद रहे हैं। कुम्हार राजेश और महेंद्र के अनुसार ग्राहक अब केवल रोशनी के लिए ही नहीं, बल्कि सजावट के लिए भी दीये पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से साधारण दीयों के साथ रंगीन और डिजाइनर दीयों की कई किस्में तैयार की जा रही हैं।