Sonipat News: ध्रुव चरित्र एवं वामनावतार का वृतांत सुनाया

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महेंद्रगढ़। विष्णु कॉलोनी स्थित लाला मंगतूराम महाशय की धर्मशाला में मित्तल परिवार की ओर से पितृ मोक्ष को लेकर चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास आचार्य योगेश महाराज की ओर से भगवान वामनावतार एवं ध्रुव चरित्र कथा का वर्णन किया गया। इससे पूर्व उन्होंने जड़ भरत, अजामिल, समुद्र मंथन, गजेंद्र मौक्ष, नरसिंह भगवान की ओर से हिरण्यकश्यप का वध एवं भक्त प्रह्लाद की रक्षा का वर्णन भी किया। संवाद