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- लघु सचिवालय के भूतल के तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा- शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने की बनाई थी वीडियो रिकॉर्डिंगसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। जमीन की नकल देने के लिए 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते तहसील के कंप्यूटर ऑपरेटर मनजीत को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गिरफ्तार किया है। ऑपरेटर के पास से एसीबी ने नायब तहसीलदार की मुहर लगी बिना हस्ताक्षर वाला नकल भी बरामद किया। एसीबी ने ये कार्रवाई गांव कुमासपुर किसान जोगिंद्र की शिकायत पर जाल बिछाकर की।गांव कुमासपुर किसान जोगिंद्र ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उनकी जमीन का तहसील में नकल देने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर मनजीत 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। ऑपरेटर पहले उससे 10 हजार रुपये ले चुका है। बाकी रिश्वत की राशि न देने पर करीब एक महीने से काम टालमटोल कर रहा है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। एसीबी को रिश्वत मांगने की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपते हुए कंप्यूटर आपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद एसीबी रोहतक की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे लघु सचिवालय के भूतल पर स्थित तहसील कार्यालय परिसर से पकड़ लिया। अब आरोपी को बुधवार को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी है।बरामद नकल 6 नवंबर को हुआ प्रिंटएसीबी रोहतक के इंस्पेक्टर भगत सिंह ने बताया कि आरोपी के कब्जे से जमीन की तकसीम से संबंधित नकल बरामद की गई है। इस पर छह नवंबर की तारीख अंकित है। हालांकि नायब तहसीलदार की मुहर तो लगी है, लेकिन हस्ताक्षर नहीं हैं।रीडर की अनुपस्थिति में संभाल रहा था कामएसीबी की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि तहसीलदार के रीडर छुट्टी पर हैं और उनकी जगह काम कंप्यूटर ऑपरेटर मनजीत संभाल रहा था। मनजीत डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी सोसायटी (डीआईटीएस) के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है।एसीबी की कार्रवाई से तहसील में हड़कंपएसीबी की कार्रवाई के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। टीम अब यह पता लगा रही है कि रिश्वत के इस मामले में आरोपी के अलावा और कौन अधिकारी या कर्मचारी की भी भूमिका है। क्योंकि लघु सचिवालय के भूतल पर तहसील, प्रथम तल पर उपायुक्त कार्यालय, द्वितीय तल पर डीसीपी कार्यालय और तृतीय तल पर एंटी करप्शन ब्यूरो का कार्यालय है।