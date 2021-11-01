Sonipat News: शिक्षकों ने डॉ. अनिल बडगूजर को किया सम्मानित
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
गोहाना। राजकीय महिला कॉलेज में शिक्षकों ने ऑल हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव लेफ्टिनेंट डॉ. अनिल बडगूजर को वीरवार को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने करियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत पदोन्नति के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा की शर्त में छूट प्रदान की है। डॉ. बडगूजर ने बताया कि ग्रामीण सेवा की अनिवार्य शर्त के कारण प्रदेश के कई प्राध्यापक लंबे समय से पदोन्नति के लाभ का इंतजार कर रहे थे। एसोसिएशन ने इस मुद्दे को उच्चतर शिक्षा विभाग और सरकार के समक्ष उठाया था। सरकार के निर्णय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे प्राध्यापकों को राहत मिलेगी। इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव डॉ. वीरेंद्र छाछिया, वित्त सचिव डॉ. सन्नी सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
विज्ञापन