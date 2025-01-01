Sonipat News: तपस्या गहलावत का सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:24 AM IST
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साल्हावास। खानपुर कलां की तपस्या गहलावत का सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। उन्होंने नई दिल्ली में चयन ट्रायल में 62 किलो भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। अब वह कजाकिस्तान के अस्ताना में 24 अक्तूबर से एक नवंबर तक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।
इससे पहले, तपस्या ने वियतनाम में अंडर-23 एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। यह उनकी दूसरी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने 2025 में बुल्गारिया में अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2024 में बैंकॉक में एशियन अंडर-20 चैंपियनशिप में भी स्वर्ण हासिल किया। उसी वर्ष जयपुर नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। तपस्या पिछले पांच वर्षों से सोनीपत के युद्धवीर अखाड़ा में प्रशिक्षण ले रही हैं। उनके प्रशिक्षक कुलबीर राणा, सीमा राणा और खलीफा देवी हैं।
अन्य उपलब्धियां और व्यक्तिगत जीवन
पिता परमेश गहलावत और मां प्रोफेसर नवीन गहलावत ने तपस्या के प्रशिक्षण की जानकारी दी। प्रो रेसलिंग में तपस्या अजेय खिलाड़ी रही हैं, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और फाइटर ऑफ द मैच पुरस्कार मिले। उन्होंने यूपी डोमिनेटर्स टीम का प्रतिनिधित्व किया। उनका छोटा भाई दक्ष गहलावत भी पहलवान है और कांस्य पदक जीत चुका है। तपस्या आईजीएन कॉलेज लाडवा से बीए कर रही हैं।
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इससे पहले, तपस्या ने वियतनाम में अंडर-23 एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। यह उनकी दूसरी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने 2025 में बुल्गारिया में अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2024 में बैंकॉक में एशियन अंडर-20 चैंपियनशिप में भी स्वर्ण हासिल किया। उसी वर्ष जयपुर नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। तपस्या पिछले पांच वर्षों से सोनीपत के युद्धवीर अखाड़ा में प्रशिक्षण ले रही हैं। उनके प्रशिक्षक कुलबीर राणा, सीमा राणा और खलीफा देवी हैं।
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अन्य उपलब्धियां और व्यक्तिगत जीवन
पिता परमेश गहलावत और मां प्रोफेसर नवीन गहलावत ने तपस्या के प्रशिक्षण की जानकारी दी। प्रो रेसलिंग में तपस्या अजेय खिलाड़ी रही हैं, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और फाइटर ऑफ द मैच पुरस्कार मिले। उन्होंने यूपी डोमिनेटर्स टीम का प्रतिनिधित्व किया। उनका छोटा भाई दक्ष गहलावत भी पहलवान है और कांस्य पदक जीत चुका है। तपस्या आईजीएन कॉलेज लाडवा से बीए कर रही हैं।
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