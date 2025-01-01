Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Sunil Fatehpuria appointed as a non-official member of the National Road Safety Council

Sonipat News: सुनील फतेहपुरिया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद में गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त

Tue, 10 Nov 2026 12:31 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
Sunil Fatehpuria appointed as a non-official member of the National Road Safety Council
फोटो: : सुनील फतेहपुर
खरखौदा। गांव फतेहपुर निवासी सुनील फतेहपुरिया को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद में गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत देशभर से 21 गैर-सरकारी सदस्यों को परिषद में शामिल किया गया है। इनमें हरियाणा से सुनील फतेहपुरिया को प्रतिनिधित्व मिला है।
विज्ञापन

इस नियुक्ति के साथ ही सुनील फतेहपुरिया को राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाने और नीतिगत प्रयासों में भागीदारी का अवसर मिलेगा। परिषद में उनकी भूमिका सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े विषयों पर सुझाव देने की रहेगी। सुनील फतेहपुरिया की मां कमला देवी खरखौदा नगर पालिका की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। इससे पहले सोनीपत के पूर्व सांसद रमेश कौशिक भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में सुनील फतेहपुरिया की नियुक्ति से एक बार फिर सोनीपत को इस राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व मिला है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed