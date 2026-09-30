Sonipat News: विद्यार्थियों को रेबीज से बचाव के प्रति किया जागरूक
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:20 AM IST
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सोनीपत। विश्व रेबीज दिवस पर जिला पशु विज्ञान केंद्र की ओर से ककरोई चौक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता अभियान चलाया गया। विद्यार्थियों को रेबीज के खतरे, बचाव और पशु के काटने की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई।
लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास), हिसार के कुलपति प्रो. विनोद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार डॉ. गौरी चंद्रात्रे ने विद्यार्थियों को रेबीज के लक्षण, संक्रमण के कारण और बचाव के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि कुत्ते या किसी संदिग्ध पशु के काटने पर घाव को तुरंत साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए और बिना देरी चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।
उन्होंने विद्यार्थियों से आवारा या अपरिचित पशुओं के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ से बचने की अपील की। पशु के व्यवहार में असामान्य बदलाव दिखने पर स्वयं उपचार करने के बजाय संबंधित विभाग या विशेषज्ञ को सूचना देने की सलाह दी।
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लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास), हिसार के कुलपति प्रो. विनोद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार डॉ. गौरी चंद्रात्रे ने विद्यार्थियों को रेबीज के लक्षण, संक्रमण के कारण और बचाव के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि कुत्ते या किसी संदिग्ध पशु के काटने पर घाव को तुरंत साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए और बिना देरी चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।
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उन्होंने विद्यार्थियों से आवारा या अपरिचित पशुओं के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ से बचने की अपील की। पशु के व्यवहार में असामान्य बदलाव दिखने पर स्वयं उपचार करने के बजाय संबंधित विभाग या विशेषज्ञ को सूचना देने की सलाह दी।
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