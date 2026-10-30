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Sonipat News: मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने बिखेरी प्रतिभा

Fri, 30 Oct 2026 02:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:13 AM IST
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Students showcased their talent in the mehendi competition
प्रतिभागियाें के साथ स्कूल परिवार। स्रोत: स्कूल
सोनीपत (वि)। सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खानपुर कलां में मेहंदी प्रतियोगिता में 12वीं तक की छात्राओं ने भाग लिया। छात्राओं ने हाथों पर आकर्षक एवं सुंदर मेहंदी डिजाइन बनाकर अपनी कला का परिचय दिया। कक्षा 6वीं से 8वीं वर्ग में शगुन (कक्षा 7वीं) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दीक्षा राजेश एवं निधि राजपाल ने द्वितीय स्थान हासिल किया। वंशिका धर्मबीर एवं अंशिका, संदीप तृतीय स्थान पर रहीं। कक्षा 9वीं से 12वीं वर्ग में रिया संदीप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूजा, दीपक एवं वर्षा अशोक को द्वितीय स्थान मिला। वर्षिता अनिल, प्रियंका, अशोक एवं कोमल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
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