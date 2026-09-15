Sonipat News: हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी सम्मानित

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प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान कर पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। निर्णायक मंडल के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। प्राचार्य सुजाता खत्री के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया।वरिष्ठ प्रवक्ता राकेश कौशिक और अनीता, विनीता व सुशील कुमार ने आयोजन में सहयोग किया। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के प्रति रुचि और सम्मान बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए निरंतर मेहनत कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।कक्षा चौथी से पांचवीं तक के वर्ग की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खरखौदा के आर्यन, निहारिका व ज्योति, द्वितीय स्थान पर रहे खानपुर कलां के आर्यन और तृतीय स्थान हासिल करने वाली आहुलाना की आरती व परी को सम्मानित किया गया। वहीं, कक्षा नौवीं से 12वीं तक के वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कथूरा की पायल, तमन्ना व शिवानी, द्वितीय स्थान पर रहीं बीधल की आशु व रितिका और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली स्नेहा, नीशु व सोनाक्षी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा निबंध लेखन, काव्य पाठ और भाषण प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को भी पुरस्कार दिए गए।