Sonipat News: असुरक्षित कमरों से स्कूलों में जगह का टोटा, बरामदों में पढ़ रहे बच्चे

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सोनीपत/गोहाना। जिले के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में कमरे जर्जर हैं। इन असुरक्षित कमरों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में गंभीर बाधा आ रही है। शिक्षा अधिकारियों ने इस संबंध में जिला मुख्यालय को एक रिपोर्ट भेजी है।जिले में 275 कमरे जर्जर घोषित किए जा चुके हैं। कमोवेश 343 कमरों का भी यही हाल है। वहीं 716 कमरों की शीघ्र मरम्मत की जानी है। बड़ी संख्या में कमरे असुरक्षित होने के चलते इनमें कक्षाएं नहीं लगाई जा रही हैं। इससे स्कूलों में कमरों की भारी कमी हो गई है। विद्यार्थियों को कक्षाएं लगाने में लगातार परेशानी हो रही है।अकेले गोहाना उपमंडल में 27 सरकारी स्कूलों में 125 कमरे जर्जर हालत में हैं। उपमंडल के कई सरकारी स्कूलों में भवनों की स्थिति सही नहीं है। जर्जर और असुरक्षित कमरों के कारण स्कूलों में पर्याप्त कमरे नहीं बचे हैं। इस स्थिति में कई कक्षाएं बरामदों में लगाई जा रही हैं। यह समस्या छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है।इंसेटइन स्कूलों के कमरों की स्थिति खराबस्कूल का नाम कमरेराजकीय स्कूल, आंवली 14राजकीय स्कूल, बली ब्राह्मणान 06राजकीय स्कूल, गढ़ी उजाले खां 12राजकीय स्कूल, रभड़ा 04राजकीय स्कूल, रूखी 05राजकीय स्कूल, एसपी माजरा 07राजकीय स्कूल, बीधल 01राजकीय स्कूल, मोई हुड्डा 04राजकीय स्कूल, पुठी 04राजकीय कन्या स्कूल, रूखी 08राजकीय स्कूल, बली ब्राह्मणान 03राजकीय स्कूल, जसराना 05राजकीय स्कूल, बड़ौता 02राजकीय स्कूल, भैंसवाल कलां 02राजकीय स्कूल, बिलबिलान 05राजकीय स्कूल, कैलाना खास 02राजकीय स्कूल, वजीरपुरा 10राजकीय स्कूल, भैंसवाल कलां 01राजकीय कन्या स्कूल, गोहाना 02राजकीय स्कूल, खेड़ी दमकन 02राजकीय स्कूल, लाठ 02राजकीय स्कूल, रभड़ा 08राजकीय स्कूल, नगर 07राजकीय स्कूल, गामड़ी 05राजकीय स्कूल, खानपुर कलां 04वर्जनकई सरकारी स्कूलों में कमरे जर्जर हैं। इन कमरों को तोड़कर नए कमरे बनाए जाने हैं। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है।-नवीन गुलिया, डीईओ, सोनीपत