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Sonipat News: टैलेंट सर्च में शगुन ने दो प्रतियोगिताओं में हासिल किया प्रथम स्थान

Fri, 25 Sep 2026 02:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:34 AM IST
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Shagun secured first place in two competitions at the talent search.
सोनीपत। ताऊ देवीलाल राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, मुरथल में चल रहे दो दिवसीय टैलेंट सर्च कार्यक्रम के पहले दिन शगुन ने क्ले मॉडलिंग और कार्टूनिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं पेंटिंग में भी बीए प्रथम वर्ष की शगुन विजेता रही।
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रंगोली में बीए प्रथम वर्ष की यशु, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में एमए प्रथम वर्ष की प्रीति, कोलाज में बीए जियोग्राफी ऑनर्स की मोनिका, पोस्टर मेकिंग में पीजीडीसीए की रेणु और मेहंदी में बीए इंग्लिश ऑनर्स की हर्षिता ने प्रथम स्थान हासिल किया।
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कार्यक्रम के पहले दिन पेंटिंग, रंगोली, क्ले मॉडलिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कोलाज, कार्टूनिंग, पोस्टर मेकिंग और मेहंदी प्रतियोगिताएं कराई गईं। इनमें छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।
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प्राचार्य डॉ. सीमा ठाकरान ने विजेता छात्राओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन छात्राओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक समिति की संयोजक डॉ. पूनम ने भी विजेता छात्राओं की प्रतिभा की सराहना की।

प्रेस प्रवक्ता नितिन आंतिल ने बताया कि कार्यक्रम के साथ हरियाणा कला परिषद के तत्वावधान में 10 दिवसीय हरियाणवी नृत्य कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है।
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