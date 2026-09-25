Sonipat News: चार साल से चक्कर काट रहे बुजुर्ग ने शुरू किया अनशन

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समाधान शिविर में शिकायत सुनने के बाद नायब तहसीलदार अचिन कुमार ने नगरपालिका सचिव को बुजुर्ग को एसडीएम से मिलवाकर मामले का समाधान कराने के निर्देश दिए। हेमचंद्र ने एसडीएम अमित कुमार से मुलाकात की, लेकिन कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद भी अनशन शुरू कर दिया। विज्ञापन

समाधान शिविर में शिकायत सुनने के बाद नायब तहसीलदार अचिन कुमार ने नगरपालिका सचिव को बुजुर्ग को एसडीएम से मिलवाकर मामले का समाधान कराने के निर्देश दिए। हेमचंद्र ने एसडीएम अमित कुमार से मुलाकात की, लेकिन कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद भी अनशन शुरू कर दिया।

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खरखौदा। मुख्य बाजार की गली में बनाई गई सीढ़ियां हटवाने की मांग को लेकर बुजुर्ग हेमचंद्र ने कार्रवाई नहीं होने पर वीरवार को एसडीएम कार्यालय में अनशन शुरू कर दिया।